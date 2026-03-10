Luca Tavasci verpasst an den Paralympics im Val di Fiemme die K.o.-Phase des Langlauf-Sprints.

Legende: Als einziger Schweizer im Val di Fiemme im Einsatz Der Bündner Luca Tavasci. Reuters/Sarah Meyssonnier

Nach seinen zwei Einsätzen im Biathlon stand für Luca Tavasci am Dienstag endlich der erste Auftritt in seiner Paradedisziplin an. Doch im Klassisch-Sprint der Para-Langläufer musste der 32-Jährige eine kleine Enttäuschung hinnehmen.

Als einziger Schweizer am Start blieb Tavasci bereits im Prolog hängen. Mit seiner Zeit von 2:57,55 Minuten und Platz 26 reichte es ihm nicht unter die Top 12, die für die Halbfinals startberechtigt sind. Für das Weiterkommen fehlten Tavasci rund 23 Sekunden.

Sein grosser Fokus liegt auf dem Rennen über 20 Kilometer vom Sonntag, dem routinierten Bündner liegen die Langdistanzrennen besser.