Langläuferin Kathrin Marchand ist an den Paralympics auf dem Weg zu Bronze. Dann muss sie das Rennen über 10 km aufgeben.

Legende: Kathrin Marchand Die Ex-Ruderin nahm nach zwei Olympischen Sommerspielen und Sommer-Paralympics nun als erste Athletin auch noch an Paralympischen Winterspielen teil. Doch das Happy End blieb bislang aus. Reuters/Action Images

Für Langläuferin Kathrin Marchand ist bei den Paralympics der Medaillentraum auf bittere Weise geplatzt. Die frühere Ruderin lag im Rennen der stehenden Klasse über 10 km lange Zeit auf Bronzekurs, hatte bei Rennhälfte bereits 23,3 Sekunden Vorsprung auf die Viertplatzierte. Dann erlitt sie nach ersten Informationen einen Schwindelanfall, musste sich hinsetzen und gab das Rennen schliesslich auf.

Keine Schweizer Einsätze am Mittwoch & Donnerstag Box aufklappen Box zuklappen An den Paralympics Milano Cortina 2026 kommt es aus Schweizer Sicht zu einer kurzen Verschnaufpause. Die Wettkämpfe gehen zwar an verschiedenen Fronten weiter, Schweizer stehen am Mittwoch und Donnerstag allerdings keine im Einsatz. Gleichwohl wird auch an diesen Tagen die Sendung «Para-Graf – das Paralympics-Magazin» auf SRF zwei ausgestrahlt – und zwar wie folgt: Mittwoch um 20:10 Uhr

Donnerstag um 21:00 Uhr

Im Sommer und Winter Vierte an Paralympics

Marchand hatte vor 5 Jahren einen Schlaganfall erlitten, im Vorwinter stand sie erstmals auf Langlaufski. Mit Weltcup-Podesten qualifizierte sie sich im Eiltempo für die Paralympics, wo sie bei ihrer Premiere im Sprint als Vierte um 1,9 Sekunden Bronze verpasst hatte. Schon bei den Sommer-Paralympics 2024 hatten bei ihrem 4. Platz im Mixed-Vierer im Rudern nur 6 Hundertstel zu Edelmetall gefehlt.

Die 35-Jährige war als Ruderin 2 Mal bei Olympischen Spielen, einmal bei den Sommer-Paralympics. Mit der Teilnahme bei Milano Cortina startete sie als erste Athletin auch noch bei Paralympischen Winterspielen.