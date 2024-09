Schwimmerin Nora Meister klassiert sich über 100 m Rücken an den Paralympics in Paris auf Rang 5.

Einen Tag nach dem Gewinn von Silber über 400 m Freistil hat Schwimmerin Nora Meister eine weitere Medaille an den Paralympics in Paris verpasst. Die 21-jährige Aargauerin klassierte sich in Final über 100 m Rücken in der Kategorie S6 auf dem 5. Rang.

Meister schlug nach 1:27,46 Minuten an. Der Abstand zu den Medaillenrängen war allerdings beträchtlich. Meisters Rückstand zu Rang 3 betrug viereinhalb Sekunden. Damit war sie über zwei Sekunden langsamer als 2021 in Tokio, als sie im Final Achte geworden war.

Neuer Weltrekord

Gold ging an Yuyan Jiang. Die Chinesin stellte 1:19,44 Minuten einen neuen Weltrekord auf. Silber holte die US-Amerikanerin Ellie Marks, Bronze sicherte sich Shelby Newkirk aus Kanada.