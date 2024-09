Einen Tag nach dem Gewinn von Silber über 400 m Freistil belegte Nora Meister an den Paralympics in Paris in ihrem Vorlauf über 100 m Rücken den 3. Platz. Weil auch im anderen Heat nur zwei Konkurrentinnen schneller waren als die 1:27,46 Minuten der 21-Jährigen, schaffte sie es locker in den Final der besten 8.

Eine zweite Medaille scheint dort aber ausser Reichweite zu liegen – zumindest wenn es nach den Vorlaufzeiten geht. Mit Ellie Marks (USA), Yuyan Jiang (CHN) und Shelby Newkirk (CAN) blieben 3 Schwimmerinnen unter der 1:25-Marke. Der Final findet ab 17:50 Uhr statt.