Robin Cuche holt an den Paralympics Milano Cortina 2026 in der Kategorie «Super-G Standing» Gold.

Nach dem Triumph in der Abfahrt ist es bereits sein zweiter Sieg in Norditalien.

Pascal Christen schafft es im «Super-G Sitting» auf den guten 10. Rang.

Der Super-G-Kurs auf der Olimpia delle Tofane hatte seine Tücken. Dies musste auch Robin Cuche feststellen. Der Paralympics-Champion der Abfahrt konnte sich nicht immer auf der Ideallinie halten. In einer Passage, an der viele Fahrer Mühe bekundeten, büsste er Tempo ein. Im Ziel schüttelte Cuche den Kopf. Doch als Konkurrent um Konkurrent hinter den Schweizer fiel, gewann seine Fahrt mit jeder Minute an Wert.

Cuche musste sich in der Leaderbox lange gedulden. Auch, weil das Rennen nach einem heftigen Sturz von Aaron Lindström minutenlang unterbrochen war. Der Schwede musste mit dem Rettungsschlitten abtransportiert werden.

Cuche findet's «crazy»

Doch letztlich kam keiner an die Zeit von Cuche heran. Der 27-Jährige setzte sich 0,98 Sekunden vor dem US-Amerikaner Patrick Halgren resp. 1,47 Sekunden vor Jules Segers aus Frankreich durch.

«Ich wusste, dass der Super-G schön für mich gesteckt ist, nicht zu drehend», analysierte Cuche anschliessend. Doch im Ziel sei er nicht zufrieden gewesen: «Mir ist genau der Fehler an der Stelle unterlaufen, den wir mit den Trainern angeschaut haben. Dann fehlte mir viel Tempo. Doch unten war ich wieder schnell.» Da er im Weltcup erst einen Sieg im Super-G gefeiert hatte, sei die Goldmedaille «crazy».

Gmür klar geschlagen

Théo Gmür konnte ebenfalls nicht mit seinem Teamkollegen mithalten und belegte den 13. Platz. Der 3-fache paralympische Champion von Pyeongchang (darunter auch im Super-G) war nach einer ohnehin schon komplizierten Saison im Kampf um die Medaillen chancenlos, verlor über 4 Sekunden und stürzte zu allem Überfluss auch noch im Zielraum. Emerick Sierro belegte Rang 15, Ueli Rotach den 26. Platz.

Kampschreur siegt sitzend

In der Kategorie Sitting ging die Goldmedaille an die Niederlande. Jeroen Kampschreur behielt um 72 Hundertstel die Oberhand gegenüber dem Dänen Jesper Pedersen. Bronze errang Andrew Kurka (USA). Pascal Christen fuhr mit 4,29 Sekunden Rückstand auf den guten 10. Rang, Christophe Damas (+10,24) wurde 19.

