In den drei Riesenslalom-Rennen an den Paralympics wurden ganz unterschiedliche Geschichten geschrieben.

Die österreichische Aigner-Familie sammelt in Peking Ski-Medaillen am Laufmeter, allesamt in der Kategorie sehbeeinträchtigt. Nachdem Johannes Aigner schon zweimal Gold sowie Silber und Bronze gewonnen hatte, kamen am Freitag drei weitere Medaillen hinzu.

Im Riesenslalom setzte sich in überragender Manier Veronika Aigner durch (mit Schwester Elisabeth als Guide, die ebenfalls eine Goldmedaille erhielt), Bronze ging mit der 16-jährigen Barbara an Johannes' Zwillingsschwester. Dazwischen klassierte sich die Chinesin Zhu Daqing.

01:30 Video Drei Medaillen für Aigner-Schwestern Aus Beijing 2022 Clips vom 11.03.2022. abspielen

Nochmals Gold an Zhang

In der Kategorie stehend gewann die Chinesin Zhang Mengqiu mit dem Gewaltsvorsprung von 5,83 Sekunden und mehr. Es ist der 2. Titel und die insgesamt 4. Medaille für die Chinesin. Die Dominanz dürfte einmal mehr Fragen über die korrekte Klassifizierung Zhangs aufwerfen.

01:28 Video Zhang Mengqiu siegt in der Kategorie stehend Aus Beijing 2022 Clips vom 11.03.2022. abspielen

Muraoka dominiert nach Belieben

Ebenfalls eine Klasse für sich war die Japanerin Momoka Muraoka in der Kategorie sitzend. Die Mono-Skibob-Athletin fuhr im 2. Lauf überragend und deklassierte die Chinesinnen Liu Sitong und Zhang Wenjing auf den weiteren Medaillenplätzen richtiggehend.

Anders als Stehend-Siegerin Zhang fährt Muraoka allerdings schon seit Jahren an der Weltspitze mit. In Peking hat sie inzwischen dreimal Gold und einmal Silber gewonnen.