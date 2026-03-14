Legende: Trägt bei der Schlussfeier die Schweizer Fahne Robin Cuche. Keystone/Claudio Thoma

Robin Cuche holte an den Paralympics bisher Gold in der Abfahrt und im Super-G sowie Silber im Riesenslalom und gewann damit drei der bislang fünf Schweizer Medaillen. Am Sonntag darf der 27-jährige Neuenburger die Schweizer Delegation an der Schlussfeier als Fahnenträger anführen.

Der letzte Akt findet am Sonntagabend in Cortina statt. Für Cuche ist es nicht das erste Mal in dieser Rolle: Bereits an den Paralympics 2022 in Peking trug er zum Abschluss die Schweizer Fahne. «Es ist eine Ehre für mich», lässt sich Cuche zitieren. «Ich sehe das auch als Anerkennung für meine Leistungen und guten Resultate in der vergangenen Woche.»

Schlussfeier ohne die Ukraine

Dagegen wird die Ukraine nach der Eröffnungs- auch der Abschlussfeier fernbleiben. Das bestätigte der Präsident des ukrainischen Nationalen Paralympischen Komitees, Valeriy Sushkevych, der Deutschen Presse-Agentur. Die Ukraine boykottiert die Zeremonie aus Protest gegen die Teilnahme Russlands an den Spielen.