Was bleibt von den 13 Tagen Paralympics in Tokio? 4 eng involvierte SRF-Mitarbeiter nennen ihren bewegendsten Moment.

«Wir erlebten eine emotionale Reise an den Paralympics»

Im Video oben können Sie nochmals eintauchen in die Paralympics 2020 in Tokio, die am Sonntag mit einem Schlussfeuerwerk zu Ende gegangen sind. Die Schweizer Delegation hat mit 14 Medaillengewinnen im grossen Stil abgeräumt.

«Wir erlebten eine unglaublich emotionale Reise hier», resümiert SRF-Moderator Olivier Borer, der vor Ort als Interviewer im Einsatz stand. Dabei bleibt ihm vor allem die Begegnung mit der überwältigten Doppel-Paralympics-Siegerin im Handbike, der Amerikanerin Oksana Masters, in Erinnerung.

Interessante Gäste, mit viel Anlauf zu Gold und Silber zum Abschied

Herzerwärmend waren aber auch einige andere Momente. So haben wir zudem nachgefragt bei Kommentator Beat Sprecher, Radiomann Marco Nüssli und Jahn Graf, der von Zürich aus das Magazin «Para-Graf 2020» moderiert hat. Alle verweisen sie auf viele inspirierende Glücksgefühle.

Sie rücken im Video die spannenden Gesprächsgäste, das lang ersehnte Gold von Rollstuhlathletin Manuela Schär oder den Paukenschlag des bereits 63-jährigen Heinz Frei in den Fokus.