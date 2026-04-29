Topfavorit Tadej Pogacar gewinnt die 1. Etappe der Tour de Romandie und schlüpft ins Leadertrikot.

Der Slowene sprengt das Feld beim Aufstieg nach Ovronnaz und setzt sich im Sprint gegen drei Konkurrenten durch.

Im Gesamtklassement führt Pogacar neu sieben Sekunden vor Florian Lipowitz.

Bei der ersten Etappe der Tour de Romandie hat Tadej Pogacar sogleich seine Muskeln spielen lassen. Der Weltmeister, der erstmals eine Rundfahrt in der Schweiz mit seiner Anwesenheit beehrt, siegte nach der 171,2 km langen Etappe mit Start und Ziel in Martigny und holte sich das gelbe Leadertrikot.

Für eine erste Zäsur hatte der Slowene beim Aufstieg nach Ovronnaz gesorgt. Seine Teamkollegen vom UAE Team Emirates sorgten an der Spitze des Feldes für Tempo, der Vorsprung der sechsköpfigen Spitzengruppe schrumpfte zusehends. Kurz bevor die Ausreisser um den Schweizer Roland Thalmann (Tudor) geschnappt waren, setzte sich Pogacar selbst an die Spitze. Dem Tempo des 27-Jährigen konnte zunächst nur der Franzose Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) folgen.

Lipowitz ohne Führungsarbeit

Später schlossen sich Florian Lipowitz (GER/Red Bull - BORA - hansgrohe) und Jörgen Nordhagen (NOR/Visma - Lease a Bike) dem Spitzenduo an. Das Quartett rollte gemeinsam dem Ziel entgegen, wobei Lipowitz sich nicht an der Führungsarbeit beteiligen wollte. Im Sprint liess Pogacar gegen die drei Youngsters aber wie erwartet nichts anbrennen. Der Slowene liess seinen Konkurrenten nicht den Hauch einer Chance und siegte klar.

Im Gesamtklassement hat Pogacar als neuer Führender einen Vorsprung von sieben Sekunden auf Lipowitz. Auf Rang 3 folgt der Franzose Martinez (+16 s). Bester Schweizer in der Gesamtwertung ist Yannis Voisard (Tudor) auf Rang 22 (+2:05 m).

So geht es weiter

Für die 2. Etappe der Tour de Romandie verschiebt sich der Tour-Tross wieder in den Kanton Freiburg. Der Start erfolgt im historischen Städtchen Rue, nach rund 34 km wird die Ziellinie in Vucherens ein erstes Mal überfahren. Der folgende hügelige Rundkurs wird dreimal befahren, ehe nach 173 km und 3104 Höhenmetern das Ziel erreicht wird. Ab 15:30 Uhr sind Sie auf SRF zwei live mit dabei.

Tour de Romandie live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Die Tour de Romandie können Sie wie folgt live bei SRF verfolgen: Donnerstag, 15:30 Uhr: 2. Etappe Rue – Vucherens (SRF zwei und SRF Sport App)

Freitag, 15:45 Uhr: 3. Etappe Orbe – Orbe (SRF zwei und SRF Sport App)

Samstag, 14:00 Uhr: 4. Etappe Broc – Val-de-Charmey (SRF Sport App und später SRF zwei)

Sonntag, 14:00 Uhr: 5. Etappe Lucens – Leysin (SRF zwei und SRF Sport App)

Tour de Romandie