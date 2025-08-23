Sprintstar Jasper Philipsen hat beim Abstecher in Italien die Auftaktetappe der Vuelta gewonnen. Der belgische Radprofi holte sich nach 186,7 Kilometern von Turin nach Novara souverän den Sieg vor dem Briten Ethan Vernon und Orluis Aular aus Venezuela und ist damit auch erster Träger des roten Trikots der diesjährigen Spanien-Rundfahrt.

Philipsen hatte bereits bei der Tour de France in diesem Jahr die erste Etappe gewonnen, musste allerdings nach einem schweren Sturz zwei Tage später aufgeben. Philipsen hatte dabei einen Schlüsselbeinbruch und eine Rippenfraktur erlitten.

Legende: Setzte sich durch Jasper Philipsen (ganz links). Reuters/Manon Cruz

Vingegaard und Schweizer im Feld

«Ich war enttäuscht, dass ich bei der Tour raus musste. Es ist vielleicht eine Belohnung dafür», sagte Philipsen. Topfavorit Jonas Vingegaard (41.) beendete das erste Teilstück wie die Schweizer Fabio Christen (25.) und Stefan Küng (65.) im Hauptfeld. Der zweimalige Tour-de-France-Champion aus Dänemark hofft auf ein Happy End in dieser Saison, nachdem er bei der Frankreich-Rundfahrt gegen seinen Widersacher Tadej Pogacar erneut chancenlos geblieben war.

