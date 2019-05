Sina Frei hat ihr 1. Weltcup-Rennen in der Mountainbike-Elite absolviert. Rang 11 ist vielversprechend, doch sie will mehr.

Sina Frei fuhr am Wochenende in Albstadt ihr erstes Weltcup-Rennen in der Mountainbike-Elite. Die zweifache U23-Gesamtweltcup-Siegerin will bei den Besten richtig mitmischen. Beim Debüt hatte sich die 21-jährige Zürcherin ein Top-10-Resultat zum Ziel gesetzt. Mit Rang 11 hat sie das nur knapp verpasst.

Wie Freis erstes Rennwochenende in der Elite lief, erfahren Sie im Video oben.