Legende: Spielte seine Zeitfahr-Qualitäten voll aus Filippo Ganna. imago images/LaPresse

Filippo Ganna gewinnt das Zeitfahren im Rahmen der 10. Giro-Etappe mit fast 2 Minuten Vorsprung überlegen.

Jonas Vingegaard (13.) kommt nicht wie gewünscht auf Touren, macht im Gesamtklassement aber weiter Zeit gut.

Der Däne liegt nun noch 27 Sekunden hinter Afonso Eulalio, der das Rosa Trikot einmal mehr verteidigte.

Filippo Ganna hat beim 109. Giro d'Italia für den zweiten Tagessieg eines Italieners gesorgt. Der zweifache Weltmeister war auf den 42 flachen Kilometern zwischen Viareggio und Massa eine Klasse für sich. Dem zweitplatzierten Thymen Arensman nahm er 1:54 Minuten ab. Der Niederländer dürfte dennoch zufrieden sein, machte er im Gesamtklassement doch einen Sprung von Platz 6 auf 3.

Der grosse Giro-Favorit Jonas Vingegaard zog nicht seinen besten Tag ein. Auf Tagessieger Ganna büsste er 3:00 Minuten ein und musste mit Platz 13 vorliebnehmen. Trotz der durchzogenen Leistung machte der Däne aus dem Visma-Lease-a-Bike-Team im Gesamtklassement aber weiter Zeit auf den Führenden Afonso Eulalio (41.) gut.

Der Portugiese schaffte es einmal mehr, die Maglia Rosa zu verteidigen. Vingegaard liegt allerdings nur noch 27 Sekunden hinter dem Überraschungsleader aus dem Team Bahrain Victorious.

So geht es weiter

Am Mittwoch wird das Profil deutlich anspruchsvoller als beim komplett flachen Zeitfahren. Von Porcari geht es über 195 Kilometer entlang der Mittelmeerküste in Richtung Nordwesten. Dabei sind vier Bergwertungen zu bewältigen, die letzte lediglich 12,5 Kilometer vor dem Ziel.

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