Ausreisser Jhonatan Narvaez gewinnt die 11. Etappe des Giro d'Italia und feiert seinen 3. Etappensieg in diesem Jahr.

Im Zweiersprint auf der Schlussgeraden bleibt Fluchtkollege Enric Mas ohne Chance.

Afonso Eulalio behauptet die Maglia Rosa im Feld problemlos gegen Topfavorit Jonas Vingegaard.

Enric Mas wusste in der Schlussphase, dass er seinen letzten Fluchtgefährten Jhonatan Narvaez noch vor der Zielgeraden abschütteln müsste, wenn er seinen 1. Tagessieg am Giro d'Italia feiern wollte. Mehrfach versuchte er, den Ecuadorianer in kleineren Anstiegen stehen zu lassen. Doch Narvaez liess nicht locker und hielt den Anschluss mit letzter Kraft.

Auf der Schlussgeraden liess der endschnellere Narvaez seinem spanischen Konkurrenten dann keine Chance und jubelte nach den Erfolgen in den Teilstücken 4 und 8 bereits zum 3. Mal bei dieser Giro-Ausgabe über den Tagessieg. Insgesamt war es für den 29-Jährigen der 5. Etappensieg bei der Italien-Rundfahrt. 11 Sekunden hinter Narvaez und Mas sicherte sich der Italiener Diego Ulissi in einer dreiköpfigen Verfolgergruppe Rang 3.

Ruhiger Tag im Feld

Das Feld liess es auf der für Ausreisser prädestinierten 11. Etappe über 195 Kilometer von Porcari nach Chiavari derweil gemütlich angehen und erreichte das Ziel über 3 Minuten nach der Spitze. Unter den Gesamtfavoriten kam es zu keinen ernsthaften Angriffen und so verteidigte der überraschende Leader Afonso Eulalio die Maglia Rosa ein weiteres Mal. Auf Rang 2 liegt der dänische Topfavorit Jonas Vingegaard 27 Sekunden hinter dem Portugiesen.

So geht es weiter

Am Donnerstag dürfen sich in der 12. Etappe die Sprinter Chancen auf einen Tagessieg ausrechnen. Auf den 175 Kilometern von Imperia nach Novi Ligure stehen lediglich 2 Bergpreise der 3. Kategorie an und das Finale ist mehrheitlich flach. Allerdings nicht komplett, sodass sich auch Ausreisser oder Puncher etwas erhoffen können – ab 15:00 Uhr sind Sie bei SRF live dabei.

Giro d'Italia