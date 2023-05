Ein Kolumbianer jubelt im Wallis: Einer Rubio (Movistar) gewinnt die 13. Etappe des Giro d'Italia mit Ankunft in Crans-Montana.

An der Spitze ändert die stark verkürzte Etappe nichts, Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) behält das Leadertrikot.

Am Samstag steht die 14. Etappe an, die im Wallis in Sierre startet und über den Simplonpass wieder zurück nach Italien führt.

Der 1. Teil des Besuchs des Giro d'Italia in der Schweiz hat mit einem Sieg von Einer Rubio (Movistar) geendet. Der Kolumbianer jubelte bei der Zielankunft in Crans-Montana über seinen Erfolg auf der 13. Etappe. Der 25-Jährige setzte sich auf dem letzten Kilometer gegen seine Fluchtgruppen-Kollegen Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) sowie Jefferson Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost) im Sprint durch.

Zuvor waren der Franzose Pinot und der Ecuadorianer Cepeda stärker mit Angriffen aufgefallen, doch Rubio hatte im Dreikampf auf dem fast 13 km langen Schlussanstieg nach Crans-Montana im entscheidenden Moment die besten Beine.

Nur 75 statt 199 Kilometer

Die 1. «Schweizer» Etappe der Italien-Rundfahrt hatte wegen schlechten Witterungsbedingungen massiv gekürzt werden müssen. Statt 199 legten die Radprofis nur gut 75 Kilometer zurück.

01:36 Video OK-Chef Morabito: «Bin trotz der schwierigen Bedingungen sehr zufrieden» Aus Sport-Clip vom 19.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 36 Sekunden.

Gestartet wurde wegen Regens und erwarteten Schneefalls in der Höhe nicht wie geplant im italienischen Borgofranco d'Ivrea, sondern im Walliser Ort Le Châble. Bereits vor einigen Tagen war der 2469 Meter hohe Pass Grosser St. Bernard als höchster Punkt wegen Neuschnees und Lawinengefahr aus dem Programm genommen worden, nun fiel auch der Plan B mit der Tunnel-Durchfahrt weg.

Deswegen entwickelte sich die mit Spannung erwartete Etappe weniger ereignisreich als gedacht. An der Spitze des Klassements änderte sich nichts, der Waliser Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) führt die Gesamtwertung weiterhin mit 2 Sekunden Vorsprung auf den Slowenen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) an. Die Favoritengruppe verlor etwas mehr als eineinhalb Minuten auf den Tagessieger.

Der einzige verbliebene Schweizer, Fabian Lienhard, freute sich im «Heimrennen» über die grosse Unterstützung und beendete die Etappe auf dem 54. Rang.

02:17 Video Lienhard: «Speziell und cool mit diesen vielen Schweizer Fahnen» Aus Sport-Clip vom 19.05.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 17 Sekunden.

So geht es weiter

Auch am Samstag ist der Giro zu Gast in der Schweiz: Die 14. Etappe startet in Sierre und führt über 194 km über den Simplonpass wieder zurück nach Italien. Das Rennen, welches ein Fall für die Sprinter werden sollte, können Sie ab 11:55 Uhr live auf SRF info und im Livestream in der SRF Sport App mitverfolgen.