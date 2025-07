Tim Wellens (BEL/UAE Team Emirates-XRG) gewinnt die 15. Etappe der Tour de France über 169,3 km von Muret nach Carcassonne.

Wellens' Teamkollege Tadej Pogacar (SLO) verteidigt das Gelbe Trikot.

Tim Wellens hat den grössten Erfolg seiner Karriere eingefahren. Nach je zwei Etappensiegen beim Giro d'Italia und bei der Vuelta a Espana bejubelte der belgische Meister erstmals einen Teilstück-Triumph bei der Tour de France.

Der 34-jährige Belgier griff 43,6 km vor dem Ziel aus der Fluchtgruppe an und schüttelte seine Verfolger innert weniger Minuten ab. Danach liess er sich nicht mehr vom Weg abbringen.

Wellens' Landsmann Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike) kam mit anderthalb Minuten Rückstand als Zweiter ins Ziel. Julian Alaphilippe (FRA) holte für das Schweizer Tudor-Team mit dem 3. Rang einen Podestplatz.

Eine Genugtuung für den Franzosen, der zu Beginn der Etappe gestürzt war und einen Grossteil des Feldes aufgehalten hatte. Tadej Pogacar wurde von seinem UAE-Team per Funk informiert, dass wegen Alaphilippes Sturz auch Jonas Vingegaard den Anschluss verloren hatte. Daraufhin drosselte der Slowene das Tempo und liess sich zurückfallen.

Pogacar bleibt im Maillot jaune

Es war eine Geste des Fairplays, denn der slowenische Ausnahmefahrer war auf der elften Etappe wenige Kilometer vor dem Ziel in Toulouse selbst zu Fall gekommen. Die Konkurrenz hatte damals ebenfalls extra auf ihn gewartet und auf Attacken verzichtet.

An der Spitze des Gesamtklassements gab es keine Änderungen. Pogacar und Co. kamen mit sechs Minuten Rückstand ins Ziel.

So geht es weiter

Nach der wohlverdienten Pause am Montag geht es für die Fahrer am Dienstag von Montpellier hinauf auf den Mont Ventoux – erstmals wieder nach vier Jahren. Die insgesamt 171,5 km lange Etappe ist lange flach, in den letzten 15,7 km steht ein kräfteraubender Schlussanstieg mit einer Steigung von durchschnittlich 8,8 Prozent an.

Resultate