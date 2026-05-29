Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) gewinnt die «Königsetappe» des diesjährigen Giro d'Italia solo.

Der US-Amerikaner hat damit Etappen an allen 3 grossen Rundfahrten (Giro, Vuelta, Tour de France) gewonnen.

Teamkollege Jonas Vingegaard verteidigt das Leadertrikot auf der 19. Etappe souverän und steht vor dem Gesamtsieg.

Ein Etappensieg am Giro hat Sepp Kuss noch gefehlt. Nun hat der US-Amerikaner diese Lücke in seinem Palmarès geschlossen. Und wie: Der Vuelta-Sieger von 2023 schnappte sich die «Königsetappe» mit 5 grossen Steigungen über 5000 Höhenmetern von Feltre hinauf nach Alleghe. Dabei war mit dem Passo Giau auf 2233 Metern über Meer auch das Dach des Giro zu passieren.

Legende: Grosser Sieg für Sepp Kuss am Giro. Tim de Waele/Getty Images

Die Entscheidung fiel 2,2 km vor Schluss, als Kuss den bis dahin führenden Giulio Ciccone ein- und überholte. Er liess den Italiener stehen und flog nach 151 km solo dem Ziel entgegen. Schliesslich triumphierte Kuss 13 Sekunden vor dem Kanadier Derek Gee-West und 36 Sekunden vor Ciccone. Nun hat der 31-Jährige Etappen an allen grossen Rundfahrten gewonnen.

Leader Jonas Vingegaard kam auf Rang 5 ins Ziel und führt weiterhin mit 4:03 Minuten vor dem Österreicher Felix Gall, der unmittelbar vor Vingegaard ins Ziel kam. Damit dürfte dem Dänen der 1. Triumph am Giro kaum mehr zu nehmen sein.

Hindley neu auf Rang 3

Der Tag verlief für Vingegaard und sein niederländisches Team perfekt. Kuss war in einer Fluchtgruppe mitgegangen, musste dort keine Führungsarbeit leisten und hatte dann im Schlussaufstieg auf den Piani di Pezzè die besten Beine.

Narvaez gibt Giro auf Box aufklappen Box zuklappen Der dreifache Etappensieger Jhonatan Narvaez hat den Giro d'Italia auf dem 19. Teilstück aufgegeben. Der Ecuadorianer war am Vortag nach Angaben seines Teams UAE Emirates leicht gestürzt. Die dabei zugezogenen Verletzungen hätten ihn auf der Königsetappe am Freitag mit über 5000 Höhenmetern zu stark beeinträchtigt, hiess es weiter. Damit hat der Franzose Paul Magnier (Soudal-Quick Step) das Punktetrikot praktisch auf sicher. Narvaez war in dieser Wertung sein schärfster Rivale.

Der Australier Jai Hindley verbesserte sich auf Kosten des Niederländers Thymen Arensman in den 3. Gesamtrang.

So geht es weiter

Am Samstag wartet noch einmal eine Bergankunft, ehe am Sonntag das Finale mit einem «Schaulaufen» rund um Rom stattfindet. Die ersten 130 der 200 Kilometer zwischen Gemona del Friuli und dem Wintersportort Piancavallo verlaufen weitestgehend flach. Dann muss zweimal der 14,5 Kilometer lange Anstieg zum Ziel bewältigt werden. Insgesamt sind 3750 Höhenmeter zu bewältigen. Die Etappe können Sie ab 14 Uhr live auf SRF info und in der SRF Sport App mitverfolgen.

Resultate