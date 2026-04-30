Auch die 2. Etappe der Tour de Romandie wird zur Beute von Überflieger Tadej Pogacar.

Der Slowene überlistet im Sprint die Spezialisten und baut die Führung in der Gesamtwertung aus.

Mit Roland Thalmann schlüpft ein Schweizer ins Bergtrikot.

Tadej Pogacar hat an der Tour de Romandie die nächste Duftmarke hinterlassen. Der Weltmeister aus Slowenien entschied nach dem Sieg am Vortag auch die 2. Etappe für sich und baute seine Führung im Gesamtklassement weiter aus. Der Vorsprung auf den zweitplatzierten Florian Lipowitz (GER/Red Bull – BORA – hansgrohe) beträgt neu 17 Sekunden.

Anders als am Mittwoch kam der Sieg Pogacars nach 173,1 km in Vucherens etwas überraschend. Im Sprint des dezimierten Feldes schien Sprintspezialist Dorian Godon (FRA/Ineos – Grenadiers) dem sicheren Sieg entgegen zu fahren. Pogacar liess es sich jedoch nicht nehmen, selbst mitzusprinten und den Franzosen noch zu überflügeln. Für Pogacar war es der bereits sechste Sieg in diesem Jahr.

Thalmann schnappt sich Bergtrikot

Wie schon am Vortag hatte mit Roland Thalmann ein Schweizer Unterschlupf in der Fluchtgruppe des Tages gefunden. Der Tudor-Fahrer war Teil eines Quartetts, das vom Feld an der kurzen Leine gehalten wurde. Thalmann wurde rund 8 km vom Peloton eingeholt, 4 km vor dem Ziel war es auch um den Schweden Jakob Söderqvist (Lidl-Trek) geschehen.

Für Thalmann lohnte sich der Aufwand aber trotzdem: Der 32-Jährige aus dem Entlebuch holte sich dank der gesammelten Punkte die Führung in der Bergpreiswertung.

Schmid steigt aus Box aufklappen Box zuklappen Mauro Schmid hat die Tour de Romandie im Verlauf der 2. Etappe aufgrund von Atemwegsproblemen aufgegeben. Ein Husten machte das Weiterfahren für den zuletzt in den Klassikern überzeugenden Schweizer Meister unmöglich. Auch Joel Suter musste aufgeben.

Bester Schweizer im Gesamtklassement ist weiterhin Thalmanns Teamkollege Yannis Voisard. Der Jurassier beendete die Etappe auf dem starken 8. Rang und liegt mit 2:15 Minuten Rückstand auf Platz 18 in der Gesamtwertung.

So geht es weiter

Die 3. Etappe führt die Fahrer über 176,6 km und 2409 Höhenmeter rund um Orbe in der Nähe von Yverdon. Das höchste Hindernis des Tages ist der 1174 m hohe Col Mollendruz, der rund 30 km vor dem Ziel überquert wird. Ab 15:30 Uhr sind Sie wie gewohnt live auf SRF zwei mit dabei.

Tour de Romandie live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Die Tour de Romandie können Sie wie folgt live bei SRF verfolgen: Freitag, 15:45 Uhr: 3. Etappe Orbe – Orbe (SRF zwei und SRF Sport App)

Samstag, 14:00 Uhr: 4. Etappe Broc – Val-de-Charmey (SRF Sport App und später SRF zwei)

Sonntag, 14:00 Uhr: 5. Etappe Lucens – Leysin (SRF zwei und SRF Sport App)

Tour de Romandie