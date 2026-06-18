Romain Grégoire gewinnt die 2. Etappe der Tour de Suisse aus einer ursprünglich 14-köpfigen Fluchtgruppe heraus.

Die Ausreisser kommen dabei lediglich 4 Sekunden vor den ersten Verfolgern ins Ziel.

Tadej Pogacar baut den Vorsprung im Gesamtklassement derweil weiter aus.

Beinahe wären die Ausreisser auf den letzten Kilometern in Locarno noch gestellt worden. Tadej Pogacar höchstpersönlich lancierte im zweitletzten Anstieg des Tages knapp 15 Kilometer vor dem Ziel die Aufholjagd des Feldes und wollte dabei eigentlich Jhonatan Narvaez, seinen Teamkollegen bei UAE Emirates, lancieren. Der Ecuadorianer musste unter dem Tempodiktat des Leaders wie viele andere aber abreissen lassen.

So machte Pogacar selbst Sekunde um Sekunde gut und bekam die Ausreisser kurz vor dem Ziel erstmals nach über 100 Kilometern wieder zu Gesicht. Die ursprünglich 14 Fahrer umfassende Fluchtgruppe rettete aber einen Vorsprung von 4 Sekunden auf den Slowenen über die Ziellinie.

2. Etappensieg für Grégoire

Den Tagessieg sicherte sich dabei Romain Grégoire (Groupama FDJ), der im Schlusssprint die besten Beine hatte. Nach seinem Sieg in Küssnacht im letzten Jahr war es der 2. TdS-Etappensieg für den Franzosen. Dahinter belegte der überraschende Spanier Marcel Camprubi vom Schweizer Team Q36.5 den 2. Platz. Rang 3 ging an den Niederländer Bart Lemmen (Visma-Lease a Bike).

Pogacar baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung derweil weiter aus. Der 27-Jährige liegt neu 2:50 Minuten vor Richard Carapaz (ECU/EF Education-EasyPost), der rund 30 Sekunden auf Pogacar einbüsste, und 3:07 Minuten vor Andrea Bagioli (ITA/Lidl-Trek).

Hirschi bester Schweizer

Die Schweizer hatten mit der Entscheidung auf dem 157,4 Kilometer langen Rundkurs im Tessin indes nichts zu tun. Marc Hirschi erreichte das Ziel als bester Einheimischer mit über 2 Minuten Rückstand auf Rang 39 und damit noch vor Julian Alaphilippe (51.), seinem Teamkollegen beim Schweizer Team TudorDer Franzose war lange Teil der Fluchtgruppe gewesen, brach gut 10 Kilometer vor dem Ziel aber ein.

So geht's weiter

Am Freitag dürfen sich zum einzigen Mal bei dieser Rundfahrt auch die Sprinter Hoffnungen auf einen Tagessieg machen. Auf dem 157,9 Kilometer langen Teilstück mit Start und Ziel in Bad Ragaz stehen nach einem kurzen Abstecher nach Liechtenstein 2 Bergpreise der 1. Kategorie an. Nach den Anstiegen nach Wildhaus und auf die Schwägalp stehen auf den letzten 95 Kilometern allerdings kaum mehr Steigungen an.

Tour de Suisse