Marlen Reusser stellte an der Norwegen-Rundfahrt ihre gute Form unter Beweis. Die 29-jährige Bernerin schloss das Etappenrennen über vier Tage auf dem 4. Gesamtrang ab.

Dabei kam Reusser in ihrem Team Alé BTC Ljubljana eigentlich eine Jokerrolle zu. Doch in der Königsetappe am Samstag mit der Bergankunft im Skiressort Norefjell hielt die Zeitfahr-Spezialistin mit den Besten mit und wurde hinter ihrer Teamleaderin Mavi Garcia starke Vierte.