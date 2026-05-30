Jonas Vingeegard gewinnt die 20. Etappe des Giro d'Italia solo und steht vor dem Gesamtsieg.

Für den Dänen ist es der fünfte Etappensieg an der diesjährigen Italien-Rundfahrt.

Der Giro endet am Sonntag mit einem Rundkurs rund um Rom.

Erbarmungslos machte der gelbe Schnellzug beim Schlussaufstieg nach Piancavallo, dem Ziel der 20. Giro-Etappe, Jagd auf die Ausreisser. Dem Tempodiktakt des Teams Visma-Lease a Bike um Gesamtleader Jonas Vingegaard konnten im Feld nur noch die weiteren Gesamtklassementsfahrer folgen.

10,5 km vor dem Ziel hatte Vingegaard dann aber genug gesehen und übernahm selbst das Zepter. Der Österreicher Felix Gall (Decathlon) versuchte dem Dänen zwar noch zu folgen, musste aber wie schon bei den vorherigen Etappen schnell einsehen, dass dies ein hoffnungsloses Unterfangen war.

5. Etappensieg

Wenig später war es auch um den letzten Ausreisser geschehen und Vingegaard rollte trotz 7,8 Prozent durchschnittlicher Steigung ungefährdet dem Tagessieg entgegen. Im Ziel betrug sein Vorsprung auf Gall 1:15 Minuten. Seine Führung im Gesamtklassement baute er auf über fünf Minuten aus. Mit Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe) fuhr der Gesamtdritte auch im Tagesklassement auf den 3. Rang.

Vingegaard wird seinen ersten Giro damit aller Voraussicht nach mit dem Gesamtsieg abschliessen. Der Däne trat heuer ähnlich dominant auf wie sein ewiger Konkurrent Tadej Pogacar vor zwei Jahren. Der Slowene hatte 2024 sechs Etappensiege gefeiert, Vingegaard steht vor der letzten Etappe am Sonntag bei fünf Tagessiegen.

Abschluss am Sonntag

Ein sechster dürfte am Sonntag nicht mehr dazukommen. Zum vierten Mal in Folge endet der Giro mit einer Etappe in Rom. Der Rundkurs rund um die italienische Hauptstadt wird achtmal befahren, beim Ziel am Circus Maximus werden zum Abschluss wieder die Sprinter zum Zug kommen. Die Maglia Rosa wird am letzten Tag traditionell nicht mehr angegriffen.

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