Dorian Godon gewinnt die 3. Etappe der Tour de Romandie im Sprint vor Finn Fisher-Black (NZL).

Nach dem Triumph im Prolog ist es der bereits zweite Etappensieg für den Franzosen.

Topfavorit Tadej Pogacar beendet das Rennen auf Rang 4 und bleibt Leader.

Am Donnerstag hatte sich Dorian Godon (Ineos – Grenadiers) im Sprint von Überflieger Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) noch überflügeln lassen müssen. Beim dritten Teilstück – einem Rundkurs rund um Orbe – kam es wie erwartet erneut zu einer Sprint-Entscheidung. Dieses Mal behielt Godon das bessere Ende für sich.

Härtester Widersacher war für einmal nicht Pogacar, sondern Finn Fisher-Black (Red Bull – BORA – hansgrohe). Der Neuseeländer lag kurz vor der Ziellinie noch in Führung, wurde jedoch noch von Godon abgefangen. Nach dem Triumph beim Prolog ist es bereits der zweite Etappensieg an der diesjährigen Tour de Romandie für den 29-Jährigen.

Pogacar, der Sieger der beiden anderen Etappen, beendete das Rennen auf dem 4. Rang. Im Gesamtklassement kam es zu keinen Verschiebungen. Erster Verfolger des Weltmeisters bleibt Florian Lipowitz (GER) mit 17 Sekunden Rückstand. Yannis Voisard (Tudor) liegt als bester Schweizer auf Rang 16 (+2:15).

Fluchtgruppe kommt nicht durch

Über eine lange Zeit hatte eine 7‑köpfige Spitzengruppe die 176,6 km lange Etappe geprägt. Am Anstieg zum Col du Mollendruz zog der Italiener Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) alleine davon, in der Abfahrt bekam der 38-Jährige wieder Gesellschaft von zwei ehemaligen Fluchtkollegen. Das Trio wurde rund 3 km vor dem Ziel vom Feld gestellt.

So geht es weiter

Am Samstag steht die Königsetappe der diesjährigen Tour de Romandie auf dem Programm. Der Start erfolgt im freiburgischen Broc, ehe der Jaunpass insgesamt dreimal befahren wird. Das Ziel nach 149,6 km und über 3'000 hm erfolgt in Charmey. Am Sonntag geht die Rundfahrt mit einer Bergankunft in Leysin zu Ende. Beide Etappen sehen Sie live bei SRF.

Tour de Romandie live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Die Tour de Romandie können Sie wie folgt live bei SRF verfolgen: Samstag, 14:00 Uhr: 4. Etappe Broc – Val-de-Charmey (SRF Sport App und später SRF zwei)

Sonntag, 14:00 Uhr: 5. Etappe Lucens – Leysin (SRF zwei und SRF Sport App)

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