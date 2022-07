Der Niederländer Dylan Groenewegen gewinnt die 3. Etappe der Tour de France um Haaresbreite.

Der Belgier Wout van Aert wird im Sprint erneut Zweiter und bleibt damit in Gelb.

Am Montag folgt der erste Ruhetag und die Verschiebung des Trosses nach Frankreich, der Abstecher nach Dänemark ist bereits Geschichte.

Am Samstag hatte Fabio Jakobsen die 2. Etappe gewonnen, nur einen Tag später entschied nun sein «Erzrivale» Dylan Groenewegen die 3. Etappe für sich. Der 29-jährige Niederländer (BikeExchange-Jayco) gewann nach den 182 km von Vejle nach Sönderborg im Foto-Finish vor dem belgischen Duo Wout van Aert (Jumbo-Visma) und Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck).

Anfang August 2020 hatten die beiden Sieger dieses Tour-Wochenendes für eines der grössten Radsport-Dramen in der Geschichte gesorgt. Der Niederländer Groenewegen hatte seinen Landsmann Jakobsen bei der Polen-Rundfahrt im Sprint bei 80 Kilometern pro Stunde in die Absperrgitter gedrängt. Er galt daraufhin lange als Persona non grata und wurde mehrere Monate gesperrt. Jakobsen erholte sich vom schlimmen Sturz, nachdem er im Koma lag, und siegte am Samstag unter Jubelstürmen. Sein Widersacher Groenewegen zog nun nach.

Im Gesamtklassement verteidigte Van Aert das tags zuvor geholte Leadertrikot erfolgreich. Der 27-Jährige, der in allen drei bisherigen Etappen den zweiten Platz belegte, baute dank den sechs Sekunden Bonifikation seinen Vorsprung gar aus. Sein belgischer Landsmann Yves Lampaert liegt als Zweiter nun sieben Sekunden zurück.

Küng in den Top Ten

Magnus Cort Nielsen (EF Education-Easypost) hatte die erwartet ruhige Flachetappe lange angeführt. Der Däne, der bereits am Samstag zuvor in einer Fluchtgruppe mitgemischt hatte, wurde in seiner Soloflucht 50 Kilometer vor dem Ziel gestellt und verteidigte das Bergtrikot.

Von den vier Schweizern erreichten nur Stefan Bissegger (21./EF Education-Easypost) sowie Stefan Küng (60./Groupama-FDJ) gemeinsam mit dem Feld das Ziel. Küng verbesserte sich damit im Gesamtklassement um vier Positionen auf den 9. Rang. Sein Rückstand auf Leader Van Aert beträgt 30 Sekunden.

Silvan Dillier (120./Alpecin-Deceuninck) kam mit 39 Sekunden und Marc Hirschi (167./UAE Team Emirates), der am Samstag gestürzt war und unter Knieschmerzen litt, mit fast dreieinhalb Minuten Rückstand in Sönderborg an.

Das war es mit der Tour de France aus Dänemark, nun verschiebt sich der ganze Tross nach Frankreich. Am Montag gibt's deshalb bereits den ersten Ruhetag, am Dienstag folgt die 4. Etappe über 171,5 km von Dünkirchen nach Calais (ab 15 Uhr live auf SRF info).