Legende: Hugh Carthy (EF Education-Nippo, 26 Jahre) Ob Katalonien-Rundfahrt, Baskenland-Rundfahrt oder Tour of the Alps – der Brite kletterte immer fleissig vorne mit. Nach dem 3. Rang an der Vuelta will Carthy nun auch am Giro das Podium erklimmen. Unterstützung soll er im Hochgebirge dabei von Landsmann Simon Carr oder Jonathan Caicedo erhalten. imago images