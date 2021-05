Legende: 184 Fahrer von 23 Teams nehmen am 8. Mai den Giro d'Italia in Angriff. Keystone

Mit dem regulären Start des 104. Giro d'Italia im Mai kehren auch die grossen Rundfahrten ein Stück weit zurück zur Normalität. Ausgelassene Stimmung am Streckenrand wird es wegen der Corona-Regeln zwar auch in diesem Jahr nicht geben. Die Streckenführung allerdings verspricht eine spektakuläre Runde – vor allem der Abstecher in die Schweiz.

5600 Höhenmeter auf der 16. Etappe

Am ersten und letzten Tag stehen Einzelzeitfahren an, ansonsten geht es in den Bergen rund: Wegweisend sind die 9. Etappe in den Abruzzen mit 3500 Höhenmetern teils auf Schotter, die 14. Etappe mit ultraschwerer Bergankunft auf dem Monte Zocolan sowie die 16. Etappe mit 5600 Höhenmetern und dem 2239 Meter hohen Pordoipass. Für Spektakel dürfte das 11. Teilstück sorgen, das unter anderem über 35 Kilometer von den Strade Bianche bekannte Schotter-Kilometer führt.

Start: 8. Mai, Turin

8. Mai, Turin Ziel: 30. Mai, Mailand

30. Mai, Mailand Länge: 3480 Kilometer

3480 Kilometer Etappenzahl: 21

21 Durchschn. Etappenlänge: 165,7 Kilometer

165,7 Kilometer Höhenmeter: 47'000 Meter

47'000 Meter Anstiege der höchsten Kategorie: 12

12 Höchster Punkt: Pordoipass (2239m)

Vorentscheidung in der Schweiz?

Der Giro 2020 musste wegen der Corona-Pandemie nicht nur vom Mai in den Oktober verschoben werden – auch Abstecher ins Ausland waren nicht möglich. In diesem Jahr geht es aber wieder über die Grenze – und wie: So führt die 20. Etappe den Lago Maggiore entlang Richtung Norden über die Schweizer Grenze. Drei Bergwertungen stehen dabei auf dem Programm. Es geht über den San Bernardino, den Splügenpass bis nach Madesimo (Alpe Motta). Dabei dürfte es ordentlich zur Sache gehen, ist es doch die letzte Gelegenheit für die Bergspezialisten anzugreifen. Die letzte Etappe ist schliesslich ein Einzelzeitfahren.