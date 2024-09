Filippo Colombo fährt beim Cross-Country-Rennen in Lake Placid (USA) als 3. aufs Podest.

Mit Marcel Guerrini (4.) und Mathias Flückiger (5.) klassieren sich 2 weitere Schweizer unmittelbar dahinter.

Bei den Frauen fährt Sina Frei als 2. erstmals aufs Weltcup-Podest in einem Cross-Country-Rennen.

Filippo Colombo ist bei der Weltcup-Premiere der Mountainbiker in Lake Placid zum 3. Mal in seiner Karriere und zum 2. Mal in diesem Jahr im olympischen Cross County auf das Podest gefahren. Bis zur Zielgeraden lag der Tessiner gar noch an der Spitze der 5-köpfigen Gruppe mit 3 Schweizern, die um den Sieg kämpfte.

6 Schweizer in den Top 15

Im Sprint musste der 26-Jährige dann aber dem endschnellen Franzosen Victor Koretzky, der am Samstag bereits im Short Track reüssiert hatte, und dem Südafrikaner Alan Hatherly den Vortritt lassen. Marcel Guerrini und Mathias Flückiger konnten direkt dahinter auch nicht mehr in den Kampf um den Sieg eingreifen und belegten die Plätze 4 und 5.

01:29 Video Die Schlussphase beim Cross-Country-Rennen der Männer Aus Sport-Clip vom 29.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden.

Lars Forster (10.), Luca Schätti (12.), Fabio Püntener (15.) und Joel Roth (22.) rundeten das hervorragende Schweizer Teamergebnis ab. Nino Schurter musste derweil gleich 3 Mal einen platten Reifen hinnehmen und sich mit dem 25. Schlussrang begnügen. Damit erlitt der Bündner einen Rückschlag im Kampf um den Gesamtweltcup, wo er von Rang 2 auf 4 zurückfiel und Hatherly nun vor dem Triumph steht.

Schliessen 00:32 Video Colombo: «Ich habe mich endlich wieder gut gefühlt» Aus Sport-Clip vom 29.09.2024. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden. 00:32 Video Flückiger: «Ich hätte auch 2. werden können» Aus Sport-Clip vom 29.09.2024. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden. 00:13 Video Guerrini: «Mir hat der letzte Punch gefehlt» Aus Sport-Clip vom 29.09.2024. abspielen. Laufzeit 13 Sekunden.

So geht es weiter

Am nächsten Wochenende steht mit den Rennen im kanadischen Mont-Sainte-Anne der Abschluss des Mountainbike-Weltcups an. Sowohl die Short-Track-Rennen vom Freitag als auch die Cross-Country-Wettkämpfe am Sonntag können Sie live bei SRF verfolgen.