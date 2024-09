Frei fährt auf das Podest – 3 weitere Schweizerinnen in Top 10

Cross Country in Lake Placid

24 Stunden nach ihrem Sieg im Short Track fährt die Schweizer Mountainbikerin Sina Frei in Lake Placid als Zweite erstmals auch im Cross Country auf das Weltcup-Podest.

Mit Nicole Koller (8.), Alessandra Keller (9.) und Steffi Häberlin (10.) fahren drei weitere Schweizerinnen in die Top 10.

Es war eine heisse Schlussphase, welche das Publikum im Cross-Country-Rennen der Mountainbikerinnen in Lake Placid zu sehen bekam. Vier Fahrerinnen, darunter auch die am Vortag im Short Track siegreiche Schweizerin Sina Frei, kämpften auf der letzten Runde um den Sieg.

Kurz vor der Zielgeraden war es Laura Stigger, die kraftvoll in die Pedalen trat und einen letzten Angriff lancierte. Diesem konnte nur die Schweizerin folgen. Im Sprint konnte Frei nicht mehr an der Österreicherin vorbeiziehen.

Hier fährt Frei zu ihrem ersten Weltcup-Podest im Cross Country

Die 27-jährige Zürcherin überquerte die Ziellinie als Zweite – und feierte damit eine weitere Premiere. 24 Stunden nach ihrem ersten Sieg im Short Track fuhr Frei erstmals in ihrer Karriere auf das Weltcup-Podest im olympischen Cross Country.

Keller vor Gesamtweltcupsieg

Neben Frei klassierten sich mit Nicole Koller (8.), Alessandra Keller (9.) und Steffi Häberlin (10.) drei weitere Schweizerinnen in den Top 10. Damit ist der zweite Gesamtweltcupsieg in drei Jahren für die 28-jährige Keller vor dem Saisonfinale am kommenden Wochenende im kanadischen Mont-Sainte-Anne nur noch Formsache.

Frei: «Es ist ein Traum-Wochenende fürs ganze Team»