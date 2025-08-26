Turner siegt in Voiron (FRA) und auch Christen zeigt eine starke Leistung. Vingegaard muss das Leadertrikot abgeben.

Der britische Sprinter Ben Turner hat die 4. Vuelta-Etappe im Massensprint für sich entschieden. Der 26-Jährige setzte sich am Ende der knapp 207 km langen flachen Bergetappe von Susa (ITA) nach Voiron (FRA) knapp durch. Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Deceuninck) musste sich mit Platz 2 zufrieden geben, sein Landsmann und Teamkollege Edward Planckaert wurde Dritter. Für den fast 2 m grossen Turner (Ineos) ist es der 1. Etappensieg an einer Grand Tour.

Ein überzeugendes Resultat lieferte auch Fabio Christen (Q36,5 Pro Cycling Team). Der 23-jährige Aargauer überquerte die Ziellinie im Südosten Frankreichs nach Platz 11 in der 3. Etappe nun als Siebter. Stefan Küng, dessen Wechsel zum Schweizer Team Tudor bekannt geworden ist, landete auf Rang 69.

An der Spitze des Gesamtklassements gab es eine Änderung: David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) – Sieger der 3. Etappe – übernahm das rote Trikot von Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike). Gaudu (25.) und Vingegaard (42.) waren erneut zeitgleich, Gaudu kann aber die besseren Endplatzierungen vorweisen.

Vuelta