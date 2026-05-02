Tadej Pogacar entscheidet die Königsetappe der Tour de Romandie von Broc nach Charmey solo für sich und baut die Führung im Gesamtklassement aus.

Der Slowene setzt sich 18 Kilometer vor dem Ziel von seinem letzten Verfolger Florian Lipowitz ab.

Yannis Voisard wird als bester Schweizer Etappen-6. Roland Thalmann bleibt im Bergtrikot.

«Es war extrem hart, von Florian wegzukommen», meinte Tadej Pogacar im Ziel in Charmey. Die 150 Kilometer lange Königsetappe wurde nicht ganz unerwartet zu seiner Beute. Der Deutsche Florian Lipowitz bewies allerdings Nehmerqualitäten und hielt den Rückstand als Etappenzweiter mit 14 Sekunden einigermassen in Grenzen.

Die entscheidende Attacke hatte Pogacar im letzten von drei Aufstiegen zum Jaunpass lanciert. 18 Kilometer vor dem Ziel setzte er sich von Lipowitz ab. Bis sein dritter Tagessieg an der Tour de Romandie im Trockenen war, musste der Dominator der Szene nach eigener Aussage aber noch ziemlich leiden.

Im Gesamtklassement weist er neu 35 Sekunden Vorsprung auf den Tour-de-France-Dritten von 2025 auf. Von der übrigen Konkurrenz dürfte ihm am Sonntag niemand mehr gefährlich werden. Der Franzose Lenny Martinez liegt als Dritter bereits 2:23 Minuten zurück.

Legende: Jubelte über seinen 3. Tagessieg an der Tour de Romandie Tadej Pogacar. Keystone/Jean-Christophe Bott

Voisard wird Sechster

Yannis Voisard vermochte mit den besten Bergfahrern nicht ganz mitzuhalten. Der Jurassier klassierte sich mit 1:47 Minuten Rückstand auf dem guten 6. Etappenrang. Als aktueller Gesamt-15. liegt er 4:12 Minuten hinter Pogacar zurück.

Voisards Tudor-Teamkollege Roland Thalmann wird die Schlussetappe als Bergpreis-Leader in Angriff nehmen. Der Luzerner war lange Teil einer Fluchtgruppe und sammelte dabei fleissig weiter Punkte.

So geht es weiter

Am Sonntag geht die Tour de Romandie mit einer Bergankunft zu Ende. Von Lucens führt das letzte Teilstück über 178 Kilometer nach Leysin auf 1314 Metern über Meer.

Tour de Romandie