Der Schweizer UAE-Profi Jan Christen versucht auf der 4. Giro-Etappe 1,5 km vor dem Ziel sein Glück, wird aber noch gestellt.

Wenig hat gefehlt und Jan Christen hätte sich als erster Schweizer seit Alex Zülle vor 28 Jahren beim Giro d'Italia in die Maglia Rosa einkleiden lassen. Der Schweizer UAE-Profi, im Gesamtklassement vor der 4. Etappe mit 10 Sekunden Rückstand Sechster, war Teil einer grossen Spitzengruppe, als er 1,5 km vor dem Ziel sein Glück versuchte.

Im Stile von Fabian Cancellara trat Christen resolut in die Pedalen und konnte eine Lücke aufreissen. Doch hinter hinter ihm ging die Konkurrenz ebenfalls «all in» und der 21-jährige Schweizer wurde 300 Meter vor der Ziellinie gestellt.

Christen fehlen 4 Sekunden

Der Tagessieg ging schliesslich an Christens UAE-Teamkollegen Jhonatan Narvaez aus Ecuador vor Orluis Aular (VEN) und Giulio Ciccone. Der drittplatzierte Italiener war es denn auch, der sich ins Leadertrikot einkleiden lassen durfte. Winzige 4 Sekunden liegt der Lidl-Trek-Fahrer vor dem zweitplatzierten Christen. Die Top 6 im Gesamtklassement liegen nur 6 Sekunden auseinander.

Erste Etappe in Italien

Keine Rolle spielte auf der ersten Etappe auf italienischem Boden nach dem Start in Bulgarien der bisherige Leader Guillermo Silva. Der Uruguayer verlor wie die besten Sprinter hinauf auf den Cozzo Tunno, einem Anstieg der 2. Kategorie gut 40 Kilometer vor dem Ziel, den Anschluss ans Feld. Die 138 Kilometer in Kalabrien von Catanzaro nach Cosenza beendete er mit gut 12 Minuten Rückstand.

So geht es weiter

Das fünfte Teilstück führt am Mittwoch über 203 Kilometer von Praia a Mare nach Potenza. Es ist eine hügelige Etappe mit Bergpreisen der zweiten und dritten Kategorie. Erneut dürften Ausreisser ihr Glück versuchen. SRF zwei überträgt ab 15:00 Uhr live.

Giro d'Italia