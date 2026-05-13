Der Spanier Igor Arrieta gewinnt die 5. Etappe des Giro d'Italia in Potenza aus der Fluchtgruppe heraus.

Ausreisserkollege Afonso Eulalio (POR) schlüpft in die Maglia Rosa.

Die Etappe ist geprägt von garstigen Bedingungen und Stürzen, nicht zuletzt im Finale.

Die 5. Etappe am Giro d'Italia stand fast vollständig im Zeichen des Regens. Quasi von Start bis Ziel entleerten sich die Wolken über den Fahrern. So überraschte es auch nicht, dass die Nässe einen entscheidenden Einfluss auf den Kampf um den Tagessieg hatte.

Ab Beginn der Abfahrt nach Potenza rund 30 km vor dem Ziel war klar, dass die beiden Ausreisser Igor Arrieta und Afonso Eulalio ihren Vorsprung ins Ziel retten würden. Die vermeintlich rennentscheidende Szene ereignete sich dann 13,6 km vor dem Ziel, als Arrieta auf den glatten Strassen in einer Kurve wegrutschte und stürzte.

Eulalio stürzt – Arrieta verfährt sich

Eulalio konnte vorne seinem ersten Profisieg und der Maglia Rosa entgegenfahren. Doch auch der Portugiese kam noch zu Fall, rund 6,5 km vor dem Ziel kam es wieder zum Zusammenschluss. Der letzte «Plot Twist» in diesem verrückten Finale war das aber noch nicht.

Denn gut 2 km vor Schluss fuhr Arrieta eine gesperrte Auffahrt hinauf, weil er eine Kurve nicht mehr erwischte. Wieder war Eulalio solo unterwegs. Und wieder kam es zum Zusammenschluss. Der Spanier holte den sichtlich ausgelaugten Portugiesen auf der Zielgeraden noch ein und feierte den Tagessieg.

Doch auch Eulalio hatte im Ziel Grund zur Freude. Auch wenn er an seinem ersten Sieg als Profi vorbeischrammte, übernahm er die Maglia Rosa. Dies, weil es das Feld um Leader Giulio Ciccone und den Schweizer Jan Christen im Regen gemütlich nahm und erst mehr als sieben Minuten nach dem Spitzenduo ins Ziel kam. Favorit Jonas Vingegaards Rückstand auf Neo-Leader Eulalio beträgt 6:22 Minuten.

Lange Flucht gekrönt

Der Portugiese sowie der spanische Tagessieger krönten in Potenza eine Flucht. Eulalio hatte sich 180 km vor dem Ziel in die zwischenzeitlich 13-köpfige Spitzengruppe gewagt, Arrieta gesellte sich rund 14 km später dazu. Rund 62 km vor Schluss setzte sich Arrieta von seinen Fluchtkollegen ab, Eulalio schloss kurz später zum Spanier auf.

So geht es weiter

Nach dem coupierten 5. Teilstück steht am Giro d'Italia am Donnerstag eine Flachetappe auf dem Programm. Über 141 km geht es von Paestum nach Neapel. Die Etappe sehen Sie ab 15 Uhr live bei SRF.

Giro d'Italia