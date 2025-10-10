Am Samstag geht die Lombardei-Rundfahrt über die Bühne. Die Favoritenrolle ist heuer noch klarer verteilt.

Der Sieger in der Lombardei kann nur Pogacar heissen

Legende: Einsam unterwegs Wo immer Tadej Pogacar dieser Tage antritt, gewinnt er solo. Keystone/AP Photo/Jerome Delay

Das WM-Rennen in Ruanda gewann Tadej Pogacar solo mit 1:28 Minuten Vorsprung. Auch an der EM in Frankreich liess er die Gegnerschaft früh stehen und düste alleine zu Gold. Der Slowene ist in der Form seines Lebens und dominiert den Radsport nach Belieben und so krass wie kaum jemand vor ihm.

Am Samstag steigt die Lombardei-Rundfahrt, eines der Lieblingsrennen Pogacars. 2021, 2022, 2023 und 2024 sicherte sich der 27-Jährige im Norden Italiens den Sieg. Im Vorjahr nach einem Solo-Ritt über 48 km mit unglaublichen 3:16 Minuten Vorsprung.

Daher gilt für den Herbst-Klassiker 2025: Der Sieger kann nur Pogacar heissen.

Kriegt Coppi Gesellschaft?

Sollte der vierfache Tour-Champion auf den 241 km zwischen Como und Bergamo seiner Favoritenrolle gerecht werden, hätte dies historische Dimensionen. Pogacar würde zu Rekordsieger Fausto Coppi (ITA) aufschliessen, der in der Lombardei indes nicht 5 Mal am Stück gewinnen konnte.

Mit Marc Hirschi und Roland Thalmann (beide Team Tudor) sind auch 2 Schweizer am Start. Der letzte Schweizer Sieg datiert von 2011 (Oliver Zaugg).