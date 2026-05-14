Davide Ballerini gewinnt die 6. Etappe des Giro d'Italia von Paestum nach Neapel im Sprint.

Der Italiener profitiert beim Etappenfinale von einem Sturz der Sprintspezialisten kurz vor dem Ziel.

Gesamtleader Afonso Eulaio verteidigt die Maglia Rosa, am Freitag steht die erste Bergankunft auf dem Programm.

Der Blick auf das Etappenprofil des 6. Teilstücks des Giro d'Italia verriet es: Der Sieger der 142 km langen Etappe mit Start in Paestum und Ziel in Neapel wird im Massensprint ermittelt. Nach nur rund 3:20 Rennstunden war es dann tatsächlich soweit, doch wie schon bei den vorherigen Flachetappen kam es im Etappenfinale zu einem Massensturz.

Bei der letzten Kurve vor der leicht ansteigenden Zielgeraden kamen zahlreiche Favoriten auf den Tagessieg auf der Aussenbahn zu Fall. Grosser Profiteur des Sturzes auf dem Pavé-Abschnitt war Davide Ballerini. Der 31-jährige Italiener vom Team Astana kam in der Innenkurve unbeschadet davon und rollte solo der Ziellinie entgegen. Jasper Stuyven (BEL) blieb zwar an seinem Hinterrad dran, konnte den Überraschungssieger jedoch nicht mehr abfangen.

Für Ballerini ist es der grösste Erfolg der Karriere. An einer Grand Tour hatte er zuvor noch nie triumphiert. 2020 gewann er eine Etappe der Polen-Rundfahrt.

Eulalio bleibt in Rosa

Gesamtleader Afonso Eulalio konnte die 6. Etappe ruhiger angehen. Die Maglia Rosa geriet für den Portugiesen vom Team Bahrain – Victorious wie erwartet nicht in Gefahr. Eulalio führt weiter mit knapp 3 Minuten Vorsprung vor dem Spanier Igor Arrieta (UAE Team Emirates) und dem einheimischen Christian Scaroni (Astana). Bester Schweizer ist weiterhin Arrietas Teamkollege Jan Christen auf Rang 7.

So geht es weiter

Beim 7. Teilstück des Giro d'Italia wartet die erste Bergankunft auf das Peloton. Nach dem Start in Formia führt die Strecke quer durch fast ganz Italien und endet mit dem Anstieg zum Monte Blockhaus in den Abruzzen. Der Schlussanstieg ist fast 14 Kilometer lang mit mehr als acht Prozent Steigung im Durchschnitt.

Giro d'Italia