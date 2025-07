Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Tadej Pogacar gewinnt die 7. Etappe der Tour de France.

Der Slowene setzt sich nach dem Anstieg an der Mûr-de-Bretagne vor Rivale Jonas Vingegaard durch.

Pogacar gewinnt damit das Maillot Jaune von Mathieu van der Poel zurück.

Der Top-Favorit gewinnt, aber es ist nicht der erwartete Grosskampf: Die meistgenannten Anwärter auf den Gesamtsieg an der 112. Tour de France traten am Schlussanstieg der 7. Etappe zwar kräftig in die Pedale, ernsthafte Angriffe, um sich ein Zeitpolster zu erarbeiten, gab es nach 197 km von Saint-Malo auf die Mûr-de-Bretagne aber nicht.

Letztlich holte sich Tadej Pogacar (UAE Emirates) mit einem trockenen Antritt kurz vom Ziel in überzeugender Manier den Tagessieg. Der Einzige, der einigermassen folgen konnte, war der Däne Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Chancen, dem Slowenen den 2. Tagessieg zu entreissen, hatte Vingegaard aber nicht. Zwei Sekunden danach überquerte ein von Oscar Onley (GBR/Picnic-Post NL) angeführtes Quintett die Ziellinie.

Pogacar wieder Leader

Im Gesamtklassement führt nun wieder Pogacar – durchaus möglich, dass es der letzte Leaderwechsel der diesjährigen Tour war. Der bisherige Leader Mathieu van der Poel (NED/Alpecin-Deceuninck) konnte nach seinem Effort am Vortag nicht mit den Besten mithalten. Rang 2 belegt Evenepoel (54 Sekunden zurück). Vingegaard (+1:17 Minuten) liegt noch hinter Kevin Vauquelin (FRA/Arkéa-B&B) auf Rang 4.

Überschattet wurde die Etappe von einem Sturz in der Schlussphase, in die auch Pogacars portugiesischer Helfer Joao Almeida verwickelt war.

Thomas setzt sich in Szene

Ex-Tour-Sieger Geraint Thomas verpasste bei seiner letzten Frankreich-Rundfahrt einen Achtungserfolg. Der 39-jährige Brite aus dem Ineos-Grenadiers-Team schaffte nach einem erneut hektischen Start den Sprung in die fünfköpfige Fluchtgruppe des Tages, der auch Marco Haller (AUT/Tudor) angehörte. Bis zum Finale an der zwei Kilometer langen und bis zu 15 Prozent steilen Mûr-de-Bretagne waren Thomas und die anderen Ausreisser aber gestellt.

So geht es weiter

Die 8. Etappe vom Samstag dürfte eine Angelegenheit für die Sprinter werden. Denn auf den 171,4 Kilometern von Saint-Méen-Le-Grand nach Laval geht es für den Tross über flaches Terrain. Ein kleiner Anstieg der 4. Kategorie dürfte dabei kein Problem darstellen. Nach dem Out von Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Deceuninck) gilt Jonathan Milan (ITA/Lidl-Trek).

Resultate