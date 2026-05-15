Jonas Vingegaard gewinnt die 7. Etappe des Giro d'Italia mit der Bergankunft am Blockhaus.

Der Däne macht im Gesamtklassement einen Sprung nach vorne, der Portugiese Afonso Eulalio bleibt Leader.

Mit 244 km war das Teilstück das längste der diesjährigen Italien-Rundfahrt.

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) hat beim Giro d'Italia eine erste Duftmarke gesetzt. Der dänische Topfavorit auf den Gesamtsieg setzte sich bei der Bergankunft am Blockhaus in den Abruzzen solo durch und hat nun an jeder der drei Grand Tours mindestens eine Etappe gewonnen.

Vingegaard war am über 13 km langen Schlussanstieg klar der Stärkste, zur Machtdemonstration verkam die Leistung des Dänen aber nicht. Der Österreicher Felix Gall (Decathlon) erreichte das Ziel nur 13 Sekunden hinter dem Tagessieger. Und auch der Australier Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) verlor wie sein italienischer Teamkollege Giulio Pellizzari nur gut eine Minute.

Eulalio weiter in Rosa

Der Gesamtführende Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) hatte mit der Entscheidung um den Tagessieg nichts zu tun. Als Vingegaard rund 5 km vor dem Ziel das Tempo verschärfte, musste der Portugiese abreissen lassen. Das Rosa Trikot verteidigte er letztendlich aber klar. Neuer erster Verfolger von Eulalio ist Vingegaard, der nun noch 3:17 Minuten Rückstand aufweist. Gall folgt mit 3:34 Minuten als neuer Gesamtdritter.

Der bestklassierte Schweizer Jan Christen büsste als Etappen-26. viereinhalb Minuten ein. In der Gesamtwertung fiel der 21-jährige Aargauer vom 6. auf den 23. Rang zurück.

So geht es weiter

Die 8. Etappe am Samstag führt die Fahrer über 156 km von Chieti nach Fermo. Für die Sprinter ist die Etappe mit 4 kleineren Bergwertungen wohl zu schwer, für die Gesamtklassementfahrer hingegen eher zu einfach. Gut möglich, dass ein Ausreisser mit guten Puncheur-Qualitäten in Sachen Tagessieg zuschlägt.

Resultate