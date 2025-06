Am Donnerstag, 19. Juni, wird am Albulapass eine Gedenkzeremonie für den 2023 verstorbenen Gino Mäder abgehalten. «Wir möchten die Gedenkstätte an Ginos Unfallort zusammen mit der Familie und seinem früheren Team Bahrain Victorious einweihen», sagt Tour-Direktor Olivier Senn. Die Zeremonie findet vor dem Start der 5. Etappe statt. Auf dieser Etappe wird auf dem San Bernardino Pass zudem der Bergpreis #rideforGino vergeben.