Legende: Fuhr Platz 7 im Omnium heraus Scratch-Europameister Alex Vogel. Getty Images/Dilara Irem SancarAnadolu

Am Schlusstag der Bahnrad-Europameisterschaften im türkischen Konya haben sich Michelle Andres und Lorena Leu im Madison auf Rang 7 eingereiht. Noah Bögli und Matteo Constant landeten auf Rang 9.

Das Schweizer Nationalteam verlässt Konya dank dem neuen Scratch-Europameister Alex Vogel, Aline Seitz und dem Männer-Vierer mit einer goldenen und zwei silbernen Medaillen. Resultatmässig waren es aus der Optik von Swiss Cycling die erfolgreichsten Europameisterschaften seit zehn Jahren.

An der EM 2016 in Paris hatte die Schweiz zwei Titel und eine silberne Auszeichnung gewonnen. Die Titelkämpfe fanden damals nur wenige Wochen nach den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro statt. Mehrere starke Nationen traten ohne ihre Aushängeschilder an.

Die Schweizer Bilanz in Konya wird durch einige Landesrekorde aufgewertet. In der Mannschaftsverfolgung wurden die nationalen Bestmarken jeweils in zwei Schritten um über vier (Männer) respektive fünf Sekunden (Frauen) verbessert, in der Einzelverfolgung wurden sowohl Jasmin Liechti als auch Pascal Tappeiner in Rekordzeit gestoppt.