Joao Almeida gewinnt die Tour de Romandie 2025.

Dem Portugiesen reicht im Einzelzeitfahren am Sonntag ein 2. Platz.

Schnellster beim Abschluss der Romandie-Rundfahrt ist der Belgier Remco Evenepoel.

Joao Almeida heisst der Sieger der Tour de Romandie 2025. Der Portugiese hievte sich im Zeitfahren in Genf über 17 km mit Platz 2 noch an die Spitze. Almeida, einer der Top-Fahrer des UAE Team Emirates neben Tadej Pogacar, schnappte sich das Gelbe Trikot von Position 3 des Zwischenklassements.

Der Leader Lenny Martinez aus Frankreich schlug sich tapfer. Der Sieger der Königsetappe wurde mit 26 Sekunden Rückstand Zweiter der Overall-Wertung, Platz 3 ging an den Australier Jay Vine.

Olympiasieger Evenepoel gewann das Zeitfahren mit 11 Sekunden Vorsprung auf Almeida. Der Belgier wird erleichtert sein, denn er wusste noch nicht, ob er nach den schweren Sturzverletzungen ein Rennen in der Zeitfahr-Position durchziehen kann.

Küng und Bissegger ohne Exploit

Stefan Küng und Stefan Bissegger, beides Thurgauer und Zeitfahr-Spezialisten, konnten in ihrer Spezialdisziplin nicht auftrumpfen. Küng verlor auf der zweiten Streckenhälfte Zeit auf die Konkurrenz, erreichte mit 39 Sekunden Rückstand den leicht enttäuschenden 10. Rang in der Tageswertung. Bissegger kam mit 1:17 Minuten Rückstand und Platz 44 von Beginn an nicht in Schwung. Bester Schweizer in der Gesamtwertung ist Roland Thalmann als 53.

So geht es weiter

Es steht die erste der drei Grand Tours des Jahres auf dem Programm. Vom 9. Mai bis 1. Juni ist der Giro d'Italia Trumpf im Radsport. SRF überträgt alle Etappen live.

