Nach den ersten 10 Tour-Etappen nimmt das Gesamtklassement langsam diejenige Form an, die man nur zu gut kennt.

An der Tour droht Langeweile

Am Dienstag geniesst der Tour-Tross seinen ersten Ruhetag. Diesen haben sich die Fahrer nach 10 Tagen auch redlich verdient. Kommt hinzu, dass die eigentlich harmlose Überführungsetappe am Montag etwas unerwartet für erste Konturen im Gesamtklassement gesorgt hatte.

Für SRF-Radexperte Sven Montgomery liegt es denn auch auf der Hand, wer zu den Gewinnern und wer zu den Verlierern der ersten 10 Tour-Tage gehört.

Gewinner: «Einerseits die Jumbo-Visma-Mannschaft, welche die Etappen dominiert hat [4 Etappensiege], andererseits aber auch das Team Ineos, das mal wieder alles richtig gemacht hat. Geraint Thomas ist top platziert und bereit, das Gelbe Trikot zu übernehmen.»

«Einerseits die Jumbo-Visma-Mannschaft, welche die Etappen dominiert hat [4 Etappensiege], andererseits aber auch das Team Ineos, das mal wieder alles richtig gemacht hat. Geraint Thomas ist top platziert und bereit, das Gelbe Trikot zu übernehmen.» Verlierer: «Man hätte fast meinen können, Thibaut Pinot gehört zu den Gewinnern. Jetzt ist er einer der Verlierer der ersten Woche, obwohl er sensationelle Beine hat.»

Pinot hatte auf der 8. Etappe etwas Zeit auf die übrigen Gesamtklassementsfavoriten gutmachen können und sich auf Platz 3 vorgeschoben. Am Montag wurde der Franzose mit den beiden Schweizer Helfern Sébastien Reichenbach und Stefan Küng aber Opfer einer Windkante. Im Gesamtklassement fiel er aus den Top 10.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: 10. Etappe der Tour de France Mitfavoriten um Pinot vom Winde verweht

Für Pinot, aber auch für dessen Landsmann Romain Bardet, der schon an der Planche des Belles Filles geschwächelt hatte, dürfte es mit 2:33 Minuten und mehr Rückstand ganz schwierig werden. «Pinot muss schauen, dass er diesen Rückstand in den Pyrenäen wettmachen kann», so Montgomery.

Alaphilippe als einzige Hoffnung?

Ganz so einfach dürfte dieses Unterfangen allerdings nicht werden. Ineos-Leader Thomas schielt mit gut einer Minute Rückstand auf Julian Alaphilippe bereits auf das Gelbe Trikot. Sehen wir also bald wieder das altbekannte Bild mit dem britischen Team an der Spitze des Feldes?

«Ich hoffe natürlich, es bleibt bis zum Schluss spannend. Aber es läuft wahrscheinlich darauf hinaus, dass wir ein vom Team Ineos kontrolliertes Rennen sehen werden», befürchtet auch Montgomery.

Noch hat Thomas das Leadertrikot aber nicht erobert. «Alaphilippe sagt zwar selbst, dass er kein Gesamtklassementsfahrer ist. Aber wer weiss, vielleicht wird er ja getragen vom Publikum zum grössten Gegner von Thomas», so Montgomery.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 15.07.2019, 15:00 Uhr