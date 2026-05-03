Tadej Pogacar gewinnt die Tour de Romandie bei seiner ersten Teilnahme souverän.

Der Slowene schnappt sich auch die Schlussetappe am Sonntag und verteidigt sein Leadertrikot.

Der Luzerner Roland Thalmann sichert sich die Bergpreis-Wertung.

3,2 Kilometer vor dem Ziel in Leysin wurde das Rennen so richtig lanciert: Florian Lipowitz, der letzte verbliebene realistische Konkurrent von Tadej Pogacar um den Gesamtsieg, griff in der Schlusssteigung an.

Das Duo jagte sich gegenseitig den Berg hoch. Am Ende hatte Pogacar die besseren Beine und schüttelte den Deutschen auf den letzten Metern des 178 km langen letzten Teilstücks mit Start in Lucens ab.

Legende: Wieder der Erste im Ziel Tadej Pogacar. Keystone/Jean-Christophe Bott

Frankreich kann kommen

Dank seinem insgesamt 4. Etappensieg an der diesjährigen Schweizer Rundfahrt verteidigte Überflieger Pogacar sein Leadertrikot und gewann die Tour de Romandie gleich bei seiner ersten Teilnahme souverän. Lipowitz lag in der Endabrechnung 42 Sekunden zurück.

Pogacar, der sich in der Westschweiz den Feinschliff für seinen 5. Gesamtsieg an der Tour de France (ab 4. Juli) holte, folgt in der Siegerliste auf den Portugiesen João Almeida.

Thalmann bester am Berg

17 Sekunden hinter Pogacar erreichte Yannis Voisard das Ziel als Achter und damit wiederum als erster Schweizer. In der Endabrechnung resultierte für ihn der 13. Schlussrang – er verpasste den angestrebten Top-10-Rang somit. Voisard fehlte am Ende eine gute Minute auf Junior Lecerf (BEL) auf Platz 10.

Roland Thalmann verteidigte sein Bergtrikot auf der Schlussetappe kampflos. Weil eine frühe achtköpfige Spitzengruppe alle Berg-Punkte der Etappe abräumte, konnte Thalmann sein ärgster Konkurrent Pogacar nicht mehr gefährlich werden. Als letztem Schweizer war dies zuvor Simon Pellaud 2019 gelungen.

Für den Luzerner ist es im Herbst seiner Karriere der dritte Gewinn einer Bergwertung bei einem Etappenrennen – mit dem Heimtriumph aber der prestigeträchtigste.

Tour de Romandie