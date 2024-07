Der Franzose wird an der Tour de France für einen zärtlichen Moment zur Kasse gebeten. Er sagt: «Ich habe es genossen.»

Julien Bernard kostet ein Kuss an der Tour de France 200 Franken. Der Radsport-Weltverband UCI wertete das Verhalten des Franzosen beim Einzelzeitfahren am Freitag als Vergehen und büsste ihn.

Beim Anstieg in Curley unweit seiner Heimat in Dijon hatte Bernard kurz angehalten, um seine Frau und den kleinen Sohn zu küssen, die in einer riesigen Fangruppe mit Familie und Freunden die Strecke säumten.

«Es war ein traumhafter Moment»

Die UCI bezeichnete das Verhalten als unangemessen, das dem Image des Sports schade. Bernard entschuldigte sich, meinte aber auch: «Ich würde die 200 Franken jederzeit wieder zahlen, um diesen Moment noch einmal zu erleben. Ich wusste, dass meine Frau und meine Freunde irgendetwas am Anstieg organisieren würden. Es war ein traumhafter Moment. Ich habe es genossen.»