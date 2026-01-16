Die neue Radsaison wird traditionell in Australien eröffnet. Grosses Highlight ist heuer die WM in Montreal.

Die World Tour startet wie immer am anderen Ende der Welt

Legende: Traumhafte Kulisse Das Peloton fährt dem Aldinga Beach entlang. Keystone/EPA/Matt Turner

Mit der Tour Down Under beginnt am Samstag für die Frauen und am Dienstag für die Männer die World-Tour-Saison. Bei den Frauen führt die Vorjahressiegerin Noemi Rüegg das Teilnehmerinnenfeld an, mit Petra Stiasny ist noch eine zweite Schweizerin gemeldet. Zeitfahr-Weltmeisterin Marlen Reusser und Allrounderin Elise Chabbey steigen erst später in die Saison ein.

Bei den Männern vertreten Joel Suter vom Schweizer Team Tudor und Landesmeister Mauro Schmid die Schweizer Farben. Der Zürcher Schmid sorgte im vergangenen Jahr für den einzigen Schweizer World-Tour-Sieg (Cadel Evans Great Ocean Road Race).

Die Schweizer und Schweizerinnen Box aufklappen Box zuklappen World Tour Männer:



Silvan Dillier (Alpecin-Premier Tech)

Stefan Bissegger (Decathlon)

Johan Jacobs (Groupama-FDJ)

Mauro Schmid (Jayco-AlUla)

Jan Christen (UAE Team Emirates) World Tour Frauen:



Steffi Häberlin (SD Worx-Protime)

Elise Chabbey (FDJ-Suez)

Petra Stiasny (Human Powered Health)

Marlen Reusser (Movistar)

Linda Zanetti (Uno-X Mobility)

Noemi Rüegg (EF Education-Oatly)

Der Kalender bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Wie schon 2025 umfasst die World Tour 21 Eintages- und 15 Etappenrennen. Neben den Weltmeisterschaften Ende September, die in diesem Jahr in der kanadischen Metropole Montreal stattfinden, gehören wie immer die drei Grand Tours zu den Highlights des Jahres.

Unverändert bleibt wohl auch die Rolle des Gejagten: Tadej Pogacar dürfte auch 2026 der Mann sein, den es zu schlagen gilt.

