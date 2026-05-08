Paul Magnier gewinnt die 1. Etappe des Giro d'Italia und schlüpft in die Maglia rosa.

Der Franzose aus der Equipe Soudal – Quick-Step setzt sich nach 147 km in Burgas (BUL) im Sprint durch.

Wenige 100 Meter vor dem Ziel kommt es zu einem Massensturz im vorderen Teil des Feldes.

Alles war angerichtet für einen «Sprint Royal» des gesamten Feldes. Die Strasse auf der Zielgeraden im bulgarischen Seebad Burgas erwies sich für die 180 Fahrer dann aber doch zu eng. Ein Sturz im vorderen Teil des Feldes führte dazu, dass nur noch elf Fahrer an der Entscheidung teilnehmen konnten.

Der Schnellste war aber nicht der favorisierte Jonathan Milan (ITA/Lidl-Trek), der nur 4. wurde, sondern Paul Magnier. Der 22-Jährige setzte sich knapp vor Tobias Andresen (DEN/Decathlon) und Ethan Vernon (GBR/NSN) durch. Magnier startet am Samstag damit als Träger der Maglia rosa zur 2. Etappe.

Ob sich Fahrer beim Sturz ernsthafter verletzt haben, war zunächst nicht bekannt. Als bester Schweizer beendete Jan Christen (UAE Team Emirates) die Etappe auf Rang 29. Tour-Favorit Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) belegte zeitgleich mit Sieger Magnier Rang 76. Da der Massensturz innerhalb der letzten drei Kilometer erfolgte, hat er keine Auswirkungen auf die Gesamtwertung.

Aussenseiter zeigen sich

Auf den ersten 120 km wurde die Etappe geprägt durch die Flucht eines Duos. Der Italiener Manuele Tarozzi und der Spanier Diego Sevilla griffen gleich nach dem scharfen Start an und wurden erst 23 km vor dem Ziel gestellt. Beide gehören zweitklassigen Teams an: Tarozzi fährt für Bardiani CSF 7 Saber, Sevilla für das Team Polti-Visit Malta. Der Spanier tröstete sich damit, dass er das Bergpreistrikot eroberte.

So geht es weiter

Am 2. Tag der Italien-Rundfahrt bleibt der Tross in Bulgarien. Das Teilstück führt über 220 km von Burgas nach Veliko Tarnovo im Zentrum des Landes. Die dreitägige «Grande Partenza» in dem Balkanland wird am Sonntag mit einer Etappe von Plovdiv nach Sofia abgeschlossen.

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