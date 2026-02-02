Das Schweizer Männer-Quartett holt an der Bahnrad-EM im türkischen Konya in der Teamverfolgung Silber.

Im Final gegen Dänemark fahren Noah Bögli, Mats Poot, Pascal Tappeiner und Alex Vogel eine Zeit von 3:47,003 Minuten.

Die Schweizer Frauen beenden den Wettbewerb auf dem 5. Platz.

Noah Bögli, Mats Poot, Pascal Tappeiner und Alex Vogel holen an den Bahnrad-Europameisterschaften in Konya Silber. Im Final unterliegt das Quartett Dänemark, das eine Zeit von 3:42,300 fuhr. Die Schweizer waren 4,7 Sekunden langsamer. An den Weltrekord von 3:39,977 Minuten, den die Dänen in der Hauptrunde aufgestellt hatten, kam kein Quartett im Final heran.

In der Hauptrunde hatten sich die Schweizer gegen Grossbritannien durchgesetzt. Das Quartett legte die 4000 Meter in 3:44,754 Minuten zurück und verbesserte damit den tags zuvor in der Qualifikation aufgestellten Landesrekord um rund 1,9 Sekunden.

Legende: Sorgt in Konya für Furore Das Schweizer Bahnquartett. imago images/frontalvision.com

Auch Frauen überzeugen

Ebenfalls eine gute Vorstellung boten die Schweizer Frauen, die in der Hauptrunde gegen Belgien gewannen. Michelle Andres, Lorena Leu, Jasmin Liechti und Aline Seitz benötigten für die 16 Runden 4:12,094 Minuten. Sie verbesserten damit den in der Qualifikation realisierten Landesekord um 2,9 Sekunden und reihten sich auf Platz 5 ein. Zum kleinen Final fehlten dem Quartett rund 2,5 Sekunden.