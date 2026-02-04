Legende: Wird im Punktefahren 5. Aline Seitz. Imago/frontalvision.com

Die Scratch-Silbermedaillengewinnerin Aline Seitz stiess im Punktefahren dank ihres Triumphs im letzten der zehn Wertungssprints in den 5. Rang vor. Einzig die neue belgische Europameisterin Lotte Kopecky sammelte mehr Sprintpunkte als die Aargauerin, welcher im Vergleich zur vor ihr klassierten Konkurrenz der Rundengewinn fehlte.

Alex Vogel beendete das hochklassig besetzte Omnium auf Platz 7. Der Scratch-Europameister liess dabei unter anderem Weltklasse-Athleten wie den mehrfachen Weltmeister Rasmus Pedersen und den Olympiasieger Simone Consonni hinter sich.

Liechti mit Rekord

Derweil unterbot Jasmin Liechti ihren Schweizer Rekord in der Qualifikation der Einzelverfolgung um fast fünf Sekunden. Die Bernerin reihte sich in 4:32,764 Minuten auf dem 7. Platz ein. Die alte Bestmarke hatte sie im vergangenen Oktober an den Weltmeisterschaften in Chile aufgestellt. Gold sicherte sich die überragende Britin Josie Knight, welche den Weltrekord von Vittoria Bussi in der Qualifikation um über vier Sekunden auf 4:19,461 gesenkt hatte.