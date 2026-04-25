Das Schweizer Duo Michelle Andres/Aline Seitz holt sich im Madison eine Medaille. Alex Vogel fällt derweil im Omnium nach starkem Start zurück.

Michelle Andres und Aline Seitz haben beim Bahnrad-Weltcup in Malaysia den starken 3. Rang belegt. Das Schweizer Duo musste sich in Nilai im Madison mit 37 Punkten einzig den Neuseeländerinnen Bryony Botha/Prudence Fowler (66) sowie Lisa van Belle/Lorena Wiebes aus den Niederlanden (54) geschlagen geben.

Vogel fällt zurück

Alex Vogel verpasste im Omnium einen Podestplatz mit Rang 6. Der Schweizer lag nach drei von vier Rennen auf Top-3-Kurs. Nach ordentlichem Beginn im Scratch (6.) und dem Sieg im Tempo Race belegte der Thurgauer den 11. Platz im Elimination Race – und damit den 3. Zwischenrang im Omnium.

Diesen büsste er im abschliessenden Punkterennen ein. In Folge eines aktiven Starts mit drei Punkten im ersten Sprint musste Vogel den Anstrengungen Tribut zollen. Auch der Gewinn des vorletzten Sprints reichte nicht mehr. Am Ende fehlten 14 Punkte auf Rang 3. Der Sieg ging an den Japaner Naoki Kojima, der sich mit 128 Punkten um einen Zähler vor Grant Koontz aus den USA durchsetzte.