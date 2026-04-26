Am dritten und letzten Tag des Track-Weltcups in Malaysia bleibt das Schweizer Team ohne Podestplatz.

Legende: Nicht bei den Allerschnellsten dabei Aline Seitz (hinten links mit schwarzem Helm). Imago/SW Pix

Aline Seitz hat am dritten und letzten Tag des Bahnrad-Weltcups in Malaysia im Omnium mit 71 Punkten Rang 10 belegt. Die Schweizerin hatte den Wettkampf mit Rang 2 im Scratch Race nach Mass lanciert. Wegen einer nicht regelkonformen Linienwahl wurde sie von der Jury nachträglich noch um zwei Plätze zurückversetzt. Mit Rang 16 im Tempo Race holte die Aargauerin anschliessend nur 10 Punkte.

Zur grossen Aufholjagd konnte Seitz in der Folge nicht mehr ansetzen. Sie schloss den Omnium-Wettwerb mit den Rängen 9 (Elimination Race) und 10 (Punkterennen) ab. Den Sieg holte sich die Norwegerin Anita Stenberg. Das resultattechnische Highlight des Weltcups in Nilai aus Schweizer Sicht bleibt damit Rang 3, den Seitz am Samstag an der Seite von Michelle Andres im Madison hatte herausfahren können.

Vogel und Bögli auf Rang 7

Bei den Männern konnten Alex Vogel und Noah Bögli im Madison nicht um die Medaillen mitreden. Nach einem Rundengewinn und 11 Punkten in den Sprints – darunter Rang 2 in der letzten Sprintwertung – resultierte mit 51 Zählern Rang 7. Ein weiterer Rundengewinn hätte das Schweizer Duo auf Rang 3 gespült. Den Sieg schnappte sich Deutschland vor Neuseeland und den Niederlanden.