An der Bahnrad-WM in Santiago de Chile schliesst der Schweizer Männer-Vierer die Mannschaftsverfolgung auf Rang 7 ab.

Legende: An den Medaillen vorbeigefahren Der Schweizer Bahnvierer an der WM in Chile. imago images/frontalvision.com

In der Hauptrunde der Mannschaftsverfolgung legten Noah Bögli, Mats Poot, Pascal Tappeiner und Alex Vogel die 4000 m in 3:50,076 Minuten zurück. Das Quartett musste sich der Auswahl der USA um 1,5 Sekunden geschlagen geben, den kleinen Final verpasste es um 1,1 Sekunden.

Es war eine gute Standortbestimmung. Wir haben gesehen, dass die Differenz zu traditionsgemäss starken Nationen wie Deutschland und Neuseeland gering ist.

Im Vergleich zur Qualifikation jedoch vermochte sich das Team um knapp zwei Sekunden zu steigern. Nationaltrainer Julien Bossens zeigte sich mit der Steigerung zufrieden. «Es war eine gute Standortbestimmung. Wir haben gesehen, dass die Differenz zu traditionsgemäss starken Nationen wie Deutschland und Neuseeland gering ist – und wir wissen auch, dass wir noch Luft nach oben haben.»

Um Gold und Silber werden in der Nacht auf Freitag Dänemark und Australien kämpfen, im Duell um Bronze treffen die USA und Neuseeland aufeinander.

Leu im Scratch auf Platz 11

Im Scratch-Wettkampf der Frauen belegte die Urnerin Lorena Leu Rang 11. Es triumphierte die Niederländerin Lorena Wiebes, ihres Zeichens die erfolgreichste Strassensprinterin der Gegenwart.