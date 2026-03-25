Legende: Steigt bald wieder in den Sattel Marlen Reusser. Freshfocus/Martin Meienberger

Knapp zwei Monate nach ihrem schweren Sturz bei der UAE Tour kehrt Marlen Reusser ins Renngeschehen zurück. Die Zeitfahr-Weltmeisterin plant ihr Comeback am 1. April beim belgischen Klassiker «Quer durch Flandern».

Wie die 34-jährige Bernerin am Mittwoch in einer Medienrunde bekannt gab, sind die Verletzungen an der linken Schulter und am linken Knie, die sie sich im Februar in den Vereinigten Arabischen Emiraten zugezogen hatte, so weit verheilt, dass ein Renneinsatz wieder möglich ist. Ein erster Comeback-Versuch Anfang März bei Strade Bianche war noch zu früh und musste abgebrochen werden.

Auch an Flandern-Rundfahrt dabei

Reussers weiteres Programm sieht am 5. April die Teilnahme an der prestigeträchtigen Flandern-Rundfahrt vor. Im Anschluss an die belgischen Klassiker ist eine Rückkehr in ein Höhentrainingslager geplant, um sich optimal auf die Anfang Mai startende Vuelta vorzubereiten. Reussers grosse Ziele in diesem Jahr sind die Tour de France mit Start am 1. August in Lausanne sowie die Strassen-WM Ende September in Montreal.

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