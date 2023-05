Wo führen die Etappen in der Schweiz genau durch?

Die Italien-Rundfahrt kommt ins Wallis: Von Süden her fährt der Tross für die 13. Etappe am Freitag von Borgofranco d'Ivrea (ITA) nach Crans-Montana. Die 205 Kilometer führen beispielsweise durch Verbier, über den Croix de Coeur-Pass und durch Sion. Eigentlich hätte als Höhepunkt auch über den Grossen St. Bernhard gefahren werden sollen, doch der liegen gebliebene Schnee machte den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Trotzdem könnte die Bergetappe vorentscheidend sein.

Legende: ZVG

Am Samstag geht es im Wallis mit Start in Siders weiter. Über Leuk, Visp, Naters und Brig führt die Strecke zum Simplonpass und da weg aus der Schweiz über insgesamt 194 Kilometer wieder nach Italien bis zum Etappenziel Cassano Magnago.

Wie viele Fans werden an der Strecke erwartet?

Am Freitag rechnen die Walliser Organisatoren mit rund 50'000 Zuschauerinnen und Zuschauer an der Strecke. «Dafür sind wir bereit. Es können aber weniger sein oder auch viel mehr – je nach Wetter», sagt Generaldirektor Steve Morabito. Überall verteilt werden an beiden Tagen Fanzonen aufgebaut, neben den Etappenorten etwa auch in Verbier, Brig oder am Simplon. Grosse Rahmenprogramme sind geplant. Gleichzeitig öffnen übrigens alle Weinkeller im ganzen Kanton für die Aktion «Offene Weinkeller» ihre Tore.

Wie viele Helferinnen und Helfer stehen im Einsatz?

Um den Mega-Event zu stemmen, helfen im ganzen Kanton über 1500 Personen. Allein 1400 Leute sind dabei für die Sicherheit verantwortlich und riegeln beispielsweise alle nötigen Strassen ab. Sicherheit macht im Budget, das etwa eine Million Franken beträgt, denn auch den grössten Brocken aus. Dazu kommen rund 150 Personen aus dem OK, die vor allem im Start- und Zielbereich für die Koordination im Einsatz stehen. Weitere 2000 Personen gehören zum eigentlichen Giro-Tross, begleiten die ganze Rundfahrt und besuchen nun auch die Schweiz.

Zum wievielten Mal ist der Giro in der Schweiz?

Die Italien-Rundfahrt und die Schweiz verbindet eine Liebesgeschichte. Kein anderes Land besucht der Giro so oft, und für die Schweizer Fahrer endete das nicht selten erfolgreich (siehe Video ganz oben). Diesmal fungiert erstmals seit 2015 – damals im Tessin in Lugano und Melide – und zum über 30. Mal wieder ein Schweizer Ort als Etappenstart oder -ziel.