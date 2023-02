Marlen Reusser hat als Radprofi auf der Strasse schon grosse Erfolge gefeiert. Nun wagt die Olympia- und WM-Medaillengewinnerin mit der Teilnahme an der Heim-EM in Grenchen einen Abstecher auf die Bahn.

«Ich wurde schon vor einem halben Jahr gefragt, ob ich beim Teamzeitfahr-Projekt mitmachen will. Und ich habe dann sofort zugesagt. Darum ist es nicht so überraschend», so Reusser am Tag vor dem EM-Start. Nur zum Plausch dreht sie ihre Runden im Velodrome am Jurasüdfuss aber nicht.

02:47 Video Reusser: «Ich kann hier Dinge für die Strasse lernen» Aus Sport-Clip vom 08.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 47 Sekunden.

«Die Art des Efforts – diese schnelle Beschleunigung und die hohe Intensität für eine kurze Zeit – kann in den Klassikern mit kurzen Anstiegen von Vorteil sein», erklärt Reusser. Zudem könne sie auch Dinge fürs Zeitfahren mitnehmen, «das kann mir auf der Strasse helfen».

«Ich bin schon ein bisschen nervös»

Noch befindet sich die 31-jährige Bernerin nicht in Topform – im November und Dezember war sie länger krank, weshalb die Ergebnisse in Grenchen denn auch nicht erste Priorität haben. «Ich bin ein Azubi auf der Bahn», sagt sie lachend. «Wie gut unsere Chancen stehen, weiss ich auch nicht. Ich mach einfach mal mit und habe Spass.»

Und doch kribbelt es bei Reusser ein wenig. «Ich erwarte ein spezielles Erlebnis. Man steht dann zu viert vor dem Heimpublikum da und versucht, innert kurzer Zeit das Maximum herauszuholen. Ein bisschen nervös bin ich jetzt schon.»

